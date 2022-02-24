İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 226 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 12 bin 957 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 135 bin 952’ye vaka sayısı ise 7 milyon 11 bin 932’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 110’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 579 bin 768'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.