Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi, Katar ziyaretinin ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar'daki temaslarını tamamlayarak İran'a geldi.

İran'dan Ukrayna'daki gelişmelere tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek, NATO'nun kışkırtıcı girişimlerinin durumu daha karmaşık bir hale getirdiğini belirtti.

Emir Abdullahiyan: Komşu ülkelere kucağımız açık

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Katar ziyaretini değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan, “Sayın Reisi Katar hükümetinin konuğudur ve Katar Emiri tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. İran ve Katar ilişkileri ortak çıkarlar çerçevesindedir. Komşularla, özellikle Arap ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi, İran politikasının temel önceliğidir. Komşularımıza kucağımız açık." ifadelerini kullandı.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 223 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 22 bin 73 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 135 bin 449'a vaka sayısı ise 6 milyon 983 bin 635'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 918'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 539 bin 783'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.