Reisi, Doha'da Cezayirli mevkidaşı ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Katar’da düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) sırasında Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, İran ile Cezayir'in iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, “Ancak bu düzeydeki münasebetler yeterli değil. Tahran-Cezayir ilişkileri, iki tarafın kararlılığıyla ikili, bölgesel ve küresel konularda da gelişebilir.” dedi.

Reisi, bölge durumuna değinerek, “Bölgede herhangi bir noktada güvensizlik durumuna tanık olursak, Amerika başta olmak üzere diğer yabancı güçlerin varlığı ile müdahalesinin izlerini görebiliriz. Bu nedenle bölgedeki sorunların ve güvensizlik ortamının temel çözümü, ABD ve yabancı birliklerin bölgeden ayağını kesmesidir.” ifadelerini kullandı.

Siyonist Rejim karşısında Filistin’i destekleyen Cezayir hükümetinin tutumunu takdir eden Cumhurbaşkanı Reisi, “Cezayir’in işgal rejimine Afrika Birliği'nde gözlemci üyelik statüsü verilmesine karşı çıkması, masum Filistin'in halkının hukukunu ve Kudüs davasını desteklemek adına değerli bir adımdır.” açıklamasında bulundu.

Abdülmecid Tebbun da ülkesinin İran ile tüm alanlarda ilişkilerini güçlendirmek istediklerini söyledi.

