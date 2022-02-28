Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Reisi'den Ukrayna açıklaması

Dün akşam gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ukrayna krizi hakkında, "İran, Ukrayna'ya barışı geri getirmeye yardımcı olmak için diplomatik rol oynamaya hazır." dedi.

Suriye'nin üst düzey güvenlik yetkilisi İran'da

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, Tahran’da bulunan Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Memlük ile görüştü.

Suriye'deki son durumun ele alındığı görüşmede Şemhani, "ABD'nin Suriye'deki varlığı barış ve istikrarın sağlanmasının önündeki en büyük engel." dedi.

Ayetullah Hamanei, Bi'set Bayramı'nda canlı yayında konuşacak

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Bi'set Bayramı münasebetiyle 29 Şubat tarihinde İran ve dünya müslümanlarına hitaben bir konuşma yapacak.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 241 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 524 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 136 bin 631'e vaka sayısı ise 7 milyon 40 bin 467'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 49'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 634 bin 126'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.