İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 224 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 39 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 136 bin 390'a vaka sayısı ise 7 milyon 30 bin 943’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 966'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 616 bin 633'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.