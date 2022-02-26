  1. Toplum
26 Şub 2022 14:47

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 224 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 39 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 136 bin 390'a vaka sayısı ise 7 milyon 30 bin 943’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 966'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 616 bin 633'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1900715
https://tr.mehrnews.com/news/1900715/

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