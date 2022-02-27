İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 241 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 524 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 136 bin 631'e vaka sayısı ise 7 milyon 40 bin 467'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 49'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 634 bin 126'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.