ABD Hazine Bakanlığından Putin ve Lavrov'a yaptırım

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla koordineli olarak, 'Ukrayna'ya yönelik saldırının mimarlarına' yaptırım uyguladığı ifade edildi.

Alınan yaptırım kararlarıyla 'Rusya'ya benzeri görülmemiş diplomatik ve ekonomik maliyetler yüklediği' savunulan açıklamada, bunların Rusya'yı finansal sistemden ve uluslararası toplumdan daha da izole ettiği ileri sürüldü.

Açıklamada, "Başkan Putin ve Bakan Lavrov, Rusya'nın demokratik egemen bir devlet olan Ukrayna'yı sebepsiz ve hukuksuz bir şekilde işgal etmesinden doğrudan sorumludur" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Putin ve Lavrov'un yanı sıra Rusya Güvenlik Konseyi'nin 11 üyesinin de yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Kaynak: Sputnik