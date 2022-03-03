Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

Emir Abdullahiyan ile Wang Yi, yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen nükleer anlaşma müzakereleri ve bazı uluslararası konuları ele aldı.

Emir Abdullahiyan, Viyana görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeye atıfta bulunarak, kalan bazı sorunların önemini ve İran'ın ulusal çıkarlarını koruma gereğini vurguladı.

İran'ın sorunu çözmek için şimdiye kadar birçok girişimde bulunduğunu dile getiren Emir Abdullahiyan ve şimdi bir anlaşmaya varılmasının siyasi bir karar ve Batı'dan gerçekçi bir bakış gerektirdiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Çinli mevkidaşına selamlarını iletirken, çeşitli konularda Tahran ve Pekin arasındaki ilişkilere de değinerek, Sayın Cumhurbaşkanı Reisi'nin Çin'le 25 yıllık kapsamlı anlaşmanın yürürlüğü konusunda gerekli talimatları verdiğini bildirdi.

Emir Abdullahiyan ayrıca, "İran ile Çin arasındaki kapsamlı işbirliği programını uygulamak için artık ciddi ve hızlı hareket etmek gerekiyor." dedi.

Bu telefon görüşmesinde Wang Yi de, Tahran ve Pekin arasındaki kapsamlı işbirliği programına da değindi ve bu önemli programın yürütülmesi için İran ve Çin temsilcileri arasında diyalog ve istişare yapılması gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı, Viyana görüşmelerinde iki taraf arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekerek, ''Çin, İran tarafının makul taleplerini anlıyor ve destekliyor.'' diye konuştu.