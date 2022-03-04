Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'Ukrayna' tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ukrayna’daki krizi kullanarak Çin’i karalamasının ABD’nin iki yüzlülüğü ve çirkin bir girişimi olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı’nın ismi bilinmeyen bir yetkilisi, Çin tarafının Ukrayna’daki durumu yakından takip ettiğini sürekli dış dünyaya anlattığını, ancak diğer ülkelerin yaptığı gibi, Rusya’yı suçlamak ve yaptırım uygulamak istemediğini iddia etti. Yetkili, Çin tarafının Ukrayna sorununa ilişkin hiçbir diplomatik çözüm planına katılma niyetinin bulunmadığını iddia etti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bugün Beijing’de düzenlenen basın toplantısında bu konuyu değerlendirdi.

Çinli sözcü Wang Wenbin, “Son günlerde ABD tarafı, defalarca uluslararası kamuoyunda sahte bilgiler yayıyor ve Ukrayna krizini kullanarak, Çin’i karalamaya çalışıyor. Bu ABD’nin son derece iki yüzlü ve çirkin girişimidir. Halbuki, ABD’nin bu girişimi, ABD’nin üstlenmesi gereken sorumluluklarını saklayamadı ve özellikle ABD tarafının krizden faydalanarak kendi çıkarlarını elde etme niyetini kanıtladı.” diye konuştu.

Çinli sözcü Wang Wenbin, Çin’in öteden beri olayın esasından hareket ederek Ukrayna krizi hakkındaki tutumlarını belirlediğine işaret ederek, Çin’in krizin siyasi ve diplomatik yollardan çözülmesine yardımcı olan her çeşit çabayı olumlu karşıladığını söyledi.

Kaynak: Cri Türkçe