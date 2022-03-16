Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Emir Abdullahiyan ile Wang Yi, yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen nükleer anlaşma müzakereleri ve bazı uluslararası konuları ele aldı.

Yeni silahlar Devrim Muhafızları Donanması'nın envanterine girdi

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne çok sayıda sualtı silah, akıllı torpido, füze sistemi ve deniz aracı dün Bender Abbas Limanı'nda düzenlenen törenle teslim edildi.

Ayetullah Alevi Gorgani vefat etti

İran'daki büyük Şii taklit mercilerinden Ayetullah Seyyid Muhammed Alevi Gorgani, Kum kentinde tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti.

İran Meclisi'nden Suudi Arabistan'daki toplu idama kınama

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Suudi Arabistan'da uygulanan toplu idama tepki göstererek, "İran olarak bu talihsiz ve acı verici eylemi şiddetle kınıyoruz." dedi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 117 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 223 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 180'e, vaka sayısı ise 7 milyon 130 bin 129'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 531'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 791 bin 854'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.