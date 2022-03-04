Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran, Ukrayna konusunda BM’de çekimser oy kullandı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 35 çekimser ve 5 "hayır" oyuna karşı 141 oyla kabul etti.

Oylamada Rusya, Suriye, Belarus, Kuzey Kore ve Eritre hayır oyu verirken İran dahil olmak üzere 35 ülke çekimser kaldı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, oylamadan sonra yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu'na sunulan karar tasarısı, tarafsızlık unsurlarından ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesine yönelik gerçekçi mekanizmalardan yoksundu ve Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerinin bu kararın hazırlanmasına katılma fırsatı olmamıştır." dedi.

Taht Revançi, İran’ın Rusya-Ukrayna krizini endişe ile izlediğini ifade ederek, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İran: Viyana'daki müzakereler anlaşma ile sonuçlanmazsa...

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Twitter üzerinden Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden İran'la müzakereler hakkında açıklamada bulundu.

Şemhani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut ABD yönetiminin itiraflarına göre ‘aktif direniş’ stratejisi Trump'ın 'maksimum baskı' politikasını hezimete uğratmıştır.

Viyana'daki müzakereler iyi bir anlaşma ile sonuçlanmazsa, mevcut ABD yönetimi, diplomatik fırsatları zamanında iyi bir şekilde değerlendirmediği için çok uzak olmayan bir gelecekte kendini yenilmiş hissedecektir."

Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

Emir Abdullahiyan ile Wang Yi, yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen nükleer anlaşma müzakereleri ve bazı uluslararası konuları ele aldı.

Emir Abdullahiyan, Viyana görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeye atıfta bulunarak, kalan bazı sorunların önemini ve İran'ın ulusal çıkarlarını koruma gereğini vurguladı.

İran'ın sorunu çözmek için şimdiye kadar birçok girişimde bulunduğunu dile getiren Emir Abdullahiyan ve şimdi bir anlaşmaya varılmasının siyasi bir karar ve Batı'dan gerçekçi bir bakış gerektirdiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Çinli mevkidaşına selamlarını iletirken, çeşitli konularda Tahran ve Pekin arasındaki ilişkilere de değinerek, Sayın Cumhurbaşkanı Reisi'nin Çin'le 25 yıllık kapsamlı anlaşmanın yürürlüğü konusunda gerekli talimatları verdiğini bildirdi.

Emir Abdullahiyan ayrıca, "İran ile Çin arasındaki kapsamlı işbirliği programını uygulamak için artık ciddi ve hızlı hareket etmek gerekiyor." dedi.

Bu telefon görüşmesinde Wang Yi de, Tahran ve Pekin arasındaki kapsamlı işbirliği programına da değindi ve bu önemli programın yürütülmesi için İran ve Çin temsilcileri arasında diyalog ve istişare yapılması gerektiğini vurguladı.

İran’ın Yenilik ve Teknoloji Evi İstanbul'da açıldı

İran ile Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemleri, 1 Mart günü İstanbul’da düzenlenen B2B iş forumunda bir araya geldi.

Gerçekleştirilen etkinlikte İran Yenilik ve Teknoloji Evi (IHIT), İran ile Türkiye arasındaki teknoloji ticaretini geliştirmek amacıyla 50 bilgi tabanlı şirketten oluşan İran Teknoloji Ticaret Kurulu'nun görevlendirilmesiyle aynı anda açıldı. İstanbul’daki merkez, Çin, Rusya, Suriye ve Kenya'daki IHIT'lerden sonra açılan beşinci Yenilik ve Teknoloji Evi oldu.

İki ülkenin yapay zeka, girişim hızlandırma, iletişim, nesnelerin interneti, medikal, yazılım, risk sermayesi, çevre, mühendislik hizmetleri ve nanoteknoloji gibi iş alanlarında çözümler geliştiren şirketlerinin yanı sıra İran hükümetinin üst düzey yetkilileri de organizasyonda yerini aldı.

İran'da günlük vefat sayısı 200'ün altına indi

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 172 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 772 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 137 bin 439'a vaka sayısı ise 7 milyon 73 bin 747'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 98'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 696 bin 494'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.