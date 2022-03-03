İran: Viyana'daki müzakereler anlaşma ile sonuçlanmazsa...

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Twitter üzerinden Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden İran'la müzakereler hakkında açıklamada bulundu.

Şemhani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut ABD yönetiminin itiraflarına göre ‘aktif direniş’ stratejisi Trump'ın 'maksimum baskı' politikasını hezimete uğratmıştır.

Viyana'daki müzakereler iyi bir anlaşma ile sonuçlanmazsa, mevcut ABD yönetimi, diplomatik fırsatları zamanında iyi bir şekilde değerlendirmediği için çok uzak olmayan bir gelecekte kendini yenilmiş hissedecektir."

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Trump yönetiminin Tahran'a yönelik uyguladığı maksimum baskı politikasının büyük bir hezimete uğradığını itiraf etmişti.