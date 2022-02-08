İran ve Çin dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Çinli mevkidaşı Wang Yi telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, uluslararası gelişmeler ve Viyana görüşmeleri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viayana görüşmelerindeki destekleyici tutumu için Çin’i takdir ederek, Batılı tarafların gerçekçi olmaları gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan, “Batı tarafı yaptırımların kaldırılması konusunda ciddi ve etkin bir karar almalı ve eski ABD yönetiminin başarısız politikalarından uzak olduğunu göstermeli. Bu konu yaptırımların kaldırılması ve garanti sağlama alanında ciddi adımlar atılması ile mümkün olacaktır” dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Pekin Kış Olimpiyatları’na katılması için İran’a teşekkür etti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Tahran ve Pekin ilişkilerine ilişkin Çinli mevkidaşına gönderdiği mektuba değinen Wang Yi, ikili ilişkileri her alanda geliştirmeye ve iki ülke arasında bölgesel ve uluslararası konularda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin İran’ın meşru haklarının ihlal edilmesine neden olduğunu belirten Wang Yi, “Çin, Viyan görüşmeleri sırasındaki istişareleri ve İran’ın makul taleplerini ve önerilerini destekliyor” dedi.

Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının ikinci toplantısının Tahran'da başarıyla gerçekleştirilmesine atıfta bulunan Wang Yi, üçüncü toplantının önümüzdeki ayın sonunda Pekin'de yapılacağını belirterek, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ı bu toplantıya katılmaya davet etti.