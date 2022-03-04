İran ve İrlanda dışişleri bakanları telefonda görüştü

Bu telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna krizi ve Viyana görüşmeleri de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İrlanda Dışişleri Bakanı’nın Şubat ayında yaptığı Tahran ziyaretinin yanı sıra Münih Güvenlik Konferansı sırasında iki taraf arasında yapılan görüşmeye değinerek, İran ve İrlanda arasındaki işbirliğinin etkin bir şekilde artmasını ve bir yol haritası hazırlanarak ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesini temenni etti.

Emir Abdullahiyan Ukrayna krizi hakkında, “Savaş Ukrayna krizinin ve herhangi bir başka krizinin çözüm yolu değil. Elbette krizin kaynağı ve NATO'nun bölgede militarizmi yayma çabaları gözden kaçırılmamalıdır” dedi.

Emir Abdullahiyan bu bağlamda ABD ve NATO’nun Afganistan’daki yirmi yıllık varlığına değinerek, “Yemen krizine gelince de savaşın sona ermesi ve siyasi bir çözüme öncelik verilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “BM Güvenlik Konseyi’nin Yemen ile ilgili son kararı bu ülkenin gerçeklerini görmezden geliyor ve Yemen'e karşı savaşın çözülmesine yardımcı olmayacak” diye kaydetti.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de Viyana görüşmelerine değinerek, “Tüm taraflar son adımı atmaya isteklidir. Bir anlaşmaya varmak için maksimum güven sağlanılmasına çalışılmaktadır” dedi.

İran için ekonomik güvencelerin önemini vurgulayan Simon Coveney şunları kaydetti:

“2231 sayılı Kararın kolaylaştırıcıları olarak çabalarımızı iki katına çıkardık ve İrlanda da güven verici bir rol oynayabilir.”

Simon Coveney, Güvenlik Konseyi’nin son Yemen kararına ilişkin olarak, “İrlanda bu kararı desteklemedi ve Yemen'de diyalog yapılmasından yanadır. İnsani bir felakete tanık olduğumuz ülkelerde Birleşmiş Milletler'in krizin çözümü için diyalog sürecine yardımcı olması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.