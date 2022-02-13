Çin: Viyana'daki müzakereler son aşamaya girdi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereler hakkında açıklamada bulunan Çin’in başmüzakerecisi ve Viyana'daki BM Temsilcisi Wang Qun, İran ile yapılam müzakerelerin son aşamaya girdiğini söyledi.
Sputnik'in haberine göre; Qun, "İranlı ortaklarımız son paketlerini önerdikten sonra müzakerenin son aşamaya girdiği konusunda tüm taraflar hemfikir." dedi.
Viyana müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.
Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.
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