Çin’den İran’a müzakere desteği

İran Viyana'daki müzakerelerin 8. turu dün başladı. Çin’in başmüzakerecisi ve Viyana'daki BM Temsilcisi Wang Qun, dün konuyla ilgili gazetecilere demeç verdi.

Müzakerelerin nihai çözüm yönüne aktif adımların atıldığına işaret eden Wang, tarafların kaydedilen ilerlemeleri savunarak yaptırımın kaldırılması ve ekonomik garantiler gibi daha çözülmemiş konulara odaklanması gerektiğini belirtti.

Wang demecinde kendi görüşünü dört açıdan aktardı.

Wang, öncelikle tarafların ortak hedefe kavuşmak için çaba göstermeleri gerektiğini kaydetti. ABD ve Avrupa ülkelerinin ortaya koydukları “paket plan”ın İran’ı ilgilendiren ve daha çözülmemiş konularda gösterdiği çabaların Çin’in dikkatini çektiğini hatırlatan Wang, İran Arak Ağır Su Reaktörü dahil olmak üzere İran’ın sivil amaçlı nükleer projelerine yönelik yaptırımlardan muaf tutulması kararının çözüme atılan doğru bir adım olduğuna dikkat çekti. Çin’in İran’ın sorunu müzakere yoluyla çözme tutumunu desteklediğini dile getiren Wang, tarafların İran’ın “paket planı” hakkındaki fikrini dinlemeleri ve İran’ın haklı hakları ve taleplerine önem vermelerini beklediklerini söyledi.

Bununla beraber olumlu bir ortamın yaratılması gerektiğine dikkat çeken Wang, müzakereler için aciliyet duyulması gerekirken, müzakerelere belli bir tarih sınırının koyulmasının yapıcı olmadığını belirtti.

Müzakere talepleri ve anlaşmaların hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Wang, yaptırımların kaldırılmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı. Bunun sadece İran’ı değil Çin’i de ilgilendirdiğini yineleyen Wang, İran’ın nükleer krizine yol açan ABD’nin İran ve Çin dahil olmak üzere bu ülkelere yapılan tek taraflı yaptırımları kaldırarak somut eylemlerle uluslararası toplumun güvenini yeniden kazanması gerektiğini kaydetti.

Bunun yanı sıra Wang, ABD’yi taahhütlerini yerine getirerek Çin’in haklı ve meşru taleplerine saygı göstererek Çin hakkındaki yaptırım sorunlarını uygun bir şekilde çözmeye çağırdı.

Wang en son olarak İran hakkındaki tarihi müzakerelerin diyalogun bu sorunun çözülmesi için tek çıkış yolu olduğunu defalarca ispatlandığını vurguladı. Wang, taraflara siyasi çözüm yolunda ısrar ederek, sabırlı ve kararlı iradeyi koruma çağrısında bulundu.

Kaynak: CRİ Türkçe