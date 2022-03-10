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10 Mar 2022 13:56

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

News Code 1900960
https://tr.mehrnews.com/news/1900960/

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