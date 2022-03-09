Emir Abdullahiyan ile Azeri mevkidaşı Bayramov telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan diplomatik ilişkilerin otuzuncu yıldönümünü anarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlediğini söyledi.

Güney Kafkasya bölgesindeki gelişmelere değinen Emir Abdullahiyan, Tahran ve Bakü’nün amacının bu bölgede huzur sağlamak olduğunu belirterek, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki kalan meselelerin dış müdahale olmaksızın çözülmesini temenni etti.

Emir Abdullahiyan iki ülke arasındaki seyahatların artması nedeniyle İran ile Azerbaycan arasındaki kara sınırının yeniden açılması gerektiğini ve İran'ın ekonomik ve enerji ilişkilerini genişletmeye hazır olduğunu vurguladı.

Yakın gelecekte İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik Komisyonu’nun yapılacağına dikkat çeken Emir Abdullahiyan, İran bu komisyondan olumlu sonuçlar alma ciddiyetini vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da iki ülke arasındaki işbirliklerinin son aylarda gelişmesinden ve İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik Komisyonu’nun yapılacağından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Tahran-Bakü ilişkilerinin gelişmekte olduğunu söyledi.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi’nin Bakü ziyaretine değinen Bayramov, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olduğunu gösterdiğini belirterek, ülkesinin ekonomik anlaşmaların yürürlüğe girmesi için hazır olduğunu ifade etti.