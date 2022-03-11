  1. Ekonomi
11 Mar 2022 11:02

İran: Dünya pazarına petrol tedarik etmeye hazırız

İran: Dünya pazarına petrol tedarik etmeye hazırız

İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hüceste Mehr, "Dünya pazarına petrol tedarik etmeye hazırız." dedi.

İran Devlet Haber Ajansı'na (IRNA) konuşan Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hüceste Mehr, "Dünya pazarına petrol tedarik etmeye hazırız. İran petrolünün dünya pazarlarına geri dönüşü, petrol fiyatlarını büyük ölçüde istikrara kavuşturabilir." dedi.

Hüceste Mehr, Avrupa'nın İran'ın dünya petrol pazarına geri dönmesi için çaba gösterdiğini ifade ederek, Ulusal Petrol Şirketi'nin Avrupalı ​​enerji şirketlerinin petrol ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel piyasalarda petrol, doğal gaz ve kömür fiyatları rekor seviyelere çıktı.

News Code 1900970
https://tr.mehrnews.com/news/1900970/

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