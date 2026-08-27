Katar Dışişleri Bakanı’ndan Tahran’da Kritik Temas: Erakçi ile Bir Araya Geldi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, iki mevkidaş başkent Tahran’da bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Arabuluculuk rolü için İran'da

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani’nin perşembe günü Tahran’ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Bekayi, ziyaretin ikili ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik süregelen İran-Katar istişareleri çerçevesinde gerçekleşeceğini belirtti.

Katar’ın son aylarda ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik askerî saldırısının ardından bölgesel gerilimin tırmanmasını önlemek için yürüttüğü arabuluculuk çabalarına değinen Bekayi, Katar Başbakanı’nın İranlı yetkililerle görüşmelerinde Doha’nın arabuluculuk girişimlerinin sürdürülmesini ve bölgesel gelişmeleri ele alacağını ifade etti.