İran Merjez Bankası: Piyasaların Döviz İhtiyacını Karşılayacak Güce Sahibiz

İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti, bugün (Perşembe) Dezful’daki üretim tesislerine gerçekleştirdiği ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Şeker, yağ ve çeşitli tarım ürünleri üretimi yapan tesislerin kapasitesini yerinde inceleyen Hemmati, bu birimlerin ülkenin tarımsal kendine yetebilirlik hedefine ulaşmasında büyük bir potansiyel barındırdığını vurguladı.

Döviz Arzı Konusunda Sınırımız Yok

Ziyaret sırasında ekonomiye dair mesajlar da veren Himmeti, Merkez Bankası’nın elindeki rezervlere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Piyasanın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizde yeterli miktarda döviz bulunmaktadır. Belirlenen politikalar çerçevesinde, piyasanın talep edeceği miktarda dövizi tedarik etmeye ve arz etmeye hazırız.”