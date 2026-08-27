UAEA Başkanı: ABD ve İran ile İletişim Sürüyor Ancak Nükleer Müzakereler Durma Noktasında

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, nükleer müzakerelerin mevcut durumu ve diplomatik kanallar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Grossi, nükleer sürecin geldiği noktayı ve önündeki engelleri şu sözlerle özetledi:

“Nükleer Müzakereler Durdu, Stratejik Bir Çıkmazdayız”

Nükleer müzakerelerin şu an için durmuş vaziyette olduğunu belirten Grossi, İran konusundaki mevcut durumun bir çıkmaza girdiğini ifade etti.

“Temel Sorunlar Çözülmeden Nükleer Dosya Öncelik Değil”

Hürmüz Boğazı ve diğer kritik jeopolitik meseleler netleşmeden nükleer dosyanın gündemin üst sıralarında yer almayacağını vurgulayan Grossi, “Bu temel meseleler aydınlanmadığı sürece, nükleer konuyu tartışacak bir zemin bulamıyoruz” dedi.

“İletişim Var, Ancak İlerleme Yok”

ABD ve İran ile diyalog kanallarının tamamen kapalı olmadığını ancak sürecin tıkanıklığını şu şekilde açıkladı:

“Amerika Birleşik Devletleri ve hatta İran ile görüşmelerimiz sürüyor. Bir iletişim kanalı mevcut; ancak bu süreç, tarafların duruşuna takılmış durumda. Genel müzakerelerde somut bir ilerleme kaydedilmediği sürece, nükleer alanda da bir adım atılması mümkün görünmüyor.”