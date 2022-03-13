  1. Dünya
  2. Afrika
13 Mar 2022 10:43

Kongo'da tren kazası: 60 ölü, 52 yaralı

Kongo'da tren kazası: 60 ölü, 52 yaralı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen tren kazasında 60 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Lomani eyaletindeki Mwene-Ditu şehrinden Katanga eyaletinin başkenti olan Lubumbashi'ye gitmekte olan tren raydan çıkarak kaza yaptı. Ulusal Kongo Demiryolları Derneği'nin (SNCC) Altyapı Direktörü Marc Manyonga Ndambo, "Meydana gelen tren kazasında şuanda 61 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı" dedi.

Meydana gelen kazada kurtarma çalışmalarının ardından yetkililer, yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirirken, Ulusal Demiryolu Şirketi (SNCC) yetkilileri ise yolcuların yük trenine yasadışı bir şekilde bindiğini belirtti.

Kaynak: İHA

News Code 1901009
https://tr.mehrnews.com/news/1901009/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler