İran-Azerbaycan konsolosluk toplantısı Bakü'de gerçekleşti

Bu sene ikincisi Bakü'de düzenlenen İran-Azerbaycan konsolosluk toplantısı iki ülkenin dışişleri bakanlığı konsolosluk işleri genel müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi'nin de hazır bulunduğu toplantıda vize kolaylığı, adli işbirliği, mahkumların transferi, suçluların iadesi, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele gibi konular ele alındı.

İran-Azerbaycan konsolosluk toplantısının ilki 2018 yılında Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenmişti.