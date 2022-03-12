Aliyev'den Reisi'ye tebrik mesajı

Aliyev kaleme aldığı mesajda Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve iyi komşuluk üzerine kurulduğunu belirterek, “Bugün İran ile Azerbaycan arasındaki yüksek düzeydeki dostluk ilişkileri, iki ülkenin son otuz yılda yürüttüğü ortak çalışmaların bir sonucudur. Bu yıllarda sayısız karşılıklı geziler, imzalanan belgeler, varılan anlaşmalar ve ortak projeler siyasi, ekonomik, ulaşım, enerji, kültürel ve diğer alanlarda dinamik işbirliğimizin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır” ifadesini kullandı.

Aliyev, İran ile ülkesi arasındaki düzenli siyasi görüşmeleri takdir ederek, bugün İran-Azerbaycan karşılıklı işbirliğinin daha da geliştirilmesi için birçok vizyon olduğuna inandığını belirtti.

Aliyev ayrıca, Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yeni ilişkilerin kurulması konusunda İran ile Azerbaycan arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası'nın önemini vurguladı.