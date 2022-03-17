  1. Azerbaycan
17 Mar 2022 09:38

Çavuşoğlu Azeri mevkidaşıyla bir araya geldi

Çavuşoğlu Azeri mevkidaşıyla bir araya geldi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ve tahliyeler ele alındı.

Kaynak: TRT Avaz

News Code 1901089
https://tr.mehrnews.com/news/1901089/

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