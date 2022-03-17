Çavuşoğlu Azeri mevkidaşıyla bir araya geldi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ve tahliyeler ele alındı.
Kaynak: TRT Avaz
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ve tahliyeler ele alındı.
Kaynak: TRT Avaz
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