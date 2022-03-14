Reisi'den Azeri mevkidaşı Aliyev'e tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30’uncu yıldönümü münasebetiyle Azeri mevkidaşı İlham Aliyev’e tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İran ve Azerbaycan son 30 yılda, iki ülkenin halkı ve üst düzey siyasi yetkililerin iradesi ve kültürel, tarihi ve dini ortaklıklar sayesinde sıcak ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler yaşamıştır.

Bölgesel ve uluslararası koşullar, komşu ülkelerin özellikle ortak kültür, tarih ve medeniyete sahip olan ülkelerin düzenli ve güçlü ilişkiler kurma gerektiğini artırıyor. Ekonomik ve ticari ilişkiler başta olmak üzere iki ülkenin tüm alanlardaki ilişkilerinin iki ulusun çıkarları yönünde gelişeceğinden eminim."

Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye tebirk mesajı göndermişti.