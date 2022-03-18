İran: İngilizlerin ödediği para elimizde İsviçre'de değil

Basın mensuplarına açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İngiltere'nin 40 yılı aşkın bir süre sonra İran'a ödediği borcu hakkında, "İngilizlerin tüm engellemelerine rağmen, İranlı diplomatlar tarafından yürütülen yoğun bir müzakere sürecinin ardından İngiltere'nin İran'a olan 390 milyon sterlin borcu ülke hazinesine başarıyla aktarıldı." dedi.

Hatipzade, "Daha önce de söylendiği gibi, son günlerde ilgili kurumların kapsamlı çabalarıyla bu önemli çalışma başarıyla son buldu ve İran'ın onurlu milletinin hakları İngiltere'den iade edildi ve ülke hazinesine aktarıldı." ifadesini kullandı.

Bu paranın eksiksiz olarak İran'ın elinde olduğunu belirten Hatipzade, "Geri ödenen paranın nasıl harcanacağı tamamen İran İslam Cumhuriyeti'nin kararına bağlıdır. İngilitere de dahil herhangi bir tarafın buna müdahale etme hakkına sahip değildir." diye konuştu.

Emir Abdullahiyan, İngiliz mevkidaşı Truss ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile dün yaptığı telefon görüşmesinde iki ülkeyi ilgilendiren hususlar, Viyana müzakereleri ve küresel konuları ele aldı.

Emir Abdullahiyan görüşmede, İngiltere'nin 40 yılı aşkın borcunun İran'a geri ödenmesini memnuniyetle karşıladı ve güven artırıcı tedbirlerin ilişkilerin gelişmesinin önünü açacağını umduğunu belirtti.

2015'te İran ile yapılan nükleer anlaşmaya da değinen Emir Abdullahiyan, ''Anlaşmanın bitiş noktasına her zamankinden daha yakın olduğumuzu ancak iyi ve kalıcı bir anlaşmayı belirleyecek olanın ABD'nin gerçekçi tavrı ve yeni ve yanlış taleplerin olmaması'' olduğunu vurguladı.

Emir Abdullahiyan, "Tüm kırmızı çizgilerimiz dikkate alınırsa, nihai bir anlaşmaya hazırız." dedi.

İran açıklarında BAE gemisi battı

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) göre, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir gemi İran açıklarında 30 mürettebatıyla battı.

Olayın İran’ın Fars Körfezi’ndeki Assaluyeh limanından 30 mil uzakta olduğu belirtildi.

Ajnas, denizcilik yetkililerinin geminin batmasından kötü hava koşullarını sorumlu tuttuklarını söyledi.

Yerel bir yetkili, mürettebatın can yelekleri giydiğini ve kurtarma girişimi için bir helikopter gönderildiğini bildirdi.

İran'da günlük vefat sayısı 100'ün altına indi

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 98 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 580 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 387'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 135 bin 719'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 234'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 805 bin 81'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.