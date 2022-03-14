İran yapımı animasyon Japonya'da ödül kazandı

İranlı sinemacı Mahbube kelai'nin yönettiği "Dördüncü Duvar" adlı animasyon 25. Japonya Medya Sanatları Festivali'nde en iyi animasyon ödülünü kazandı.

10 dakikalık animasyonun özeti şöyledir:

"Arzuları, hayalleri ve istekleri küçük bir mutfakta sınırlıdır. Kekeme bir çocuk orada oynuyor."

"Dördüncü Duvar" adlı animasyon geçenlerde Uluslararası Animasyon Filmi Zagreb Festivali, Uluslararası Fantoche Film Festivali ve Uluslararası Leipzig Film Festivali'nde en iyi animasyon ödülüne layık görülmüştü.