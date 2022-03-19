Norveç'te ABD uçağı düştü

Norveç devlet televizyonu NRK, 4 kişilik bir mürettebata sahip 'Boeing/Bell V-22 Osprey' uçağının "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü belirtti.
Kuzey Norveç Ana Kurtarma Merkezi (HRS) Basın Sözcüsü Jan Eskil Severinsen, bölgede aramalara devam ettiklerini ve içinde 4 kişi bulunan uçağın düştüğünü tespit ettiklerini söyledi.
Norveç'in kuzeyinde NATO'ya ait bir askeri uçağın düştüğü bildirildi. Uçağın ABD'ye ait bir NATO uçağı olduğu açıklandı.
Norveç devlet televizyonu NRK, 4 kişilik bir mürettebata sahip 'Boeing/Bell V-22 Osprey' uçağının "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü belirtti.
News Code 1901116
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