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19 Mar 2022 09:48

Norveç'te ABD uçağı düştü

Norveç'te ABD uçağı düştü

Norveç'in kuzeyinde NATO'ya ait bir askeri uçağın düştüğü bildirildi. Uçağın ABD'ye ait bir NATO uçağı olduğu açıklandı.

Norveç devlet televizyonu NRK, 4 kişilik bir mürettebata sahip 'Boeing/Bell V-22 Osprey' uçağının "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü belirtti.

Kuzey Norveç Ana Kurtarma Merkezi (HRS) Basın Sözcüsü Jan Eskil Severinsen, bölgede aramalara devam ettiklerini ve içinde 4 kişi bulunan uçağın düştüğünü tespit ettiklerini söyledi.

News Code 1901116
https://tr.mehrnews.com/news/1901116/

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