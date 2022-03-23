İran ve Katar dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Katarlı mevkidaşı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ve Viyana görüşmeleri ele alındı.

Viyana görüşmelerine dikkat çeken Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan İran milletinin çıkarları ve kırmızı çizgilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İran iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşma için hazırdır” dedi.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Sani de Viyana görüşmelerindeki yapıcı rolünden dolayı İran’ı takdir ederek, tüm tarafların anlaşma varmaya çaba göstermesi gerektiğini vurduladı.