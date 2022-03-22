ABD iyi niyetini pratikte göstermeli

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin dün akşam telefonda görüştü.

Görüşmede Viyana görüşmelerindeki son durum ve Ukrayna’daki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri hakkında, “Anlaşmanın son aşamasına yaklaştık. Kalan birkaç kilit konuda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü aracılığıyla ABD'ye girişimler sunduk. Sözde iyi niyetini pratikte göstermek artık Amerikan tarafına düşüyor. İyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmaya kararlıyız. Sayın Bakıri Keni ve Mora ile doğrudan ve sürekli temas halindeyiz” dedi.

Emir Abdullahiyan ayrıca karşılıklı ilişkilerin çeşitli alanlarına değinerek, İran’ın Tahran ve Riyad arasında yeni tur müzakerin düzenlenmesinde yaşanan ertelenme konusundaki tutumunu açıkladı.