Trump'tan "İran nükleer anlaşması" iddiası

Amerikan basınına göre, eski ABD Başkanı Donald Trump, Michigan’da katıldığı bir etkinlikte Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen nükleer anlaşma müzakerelerini değerlendirdi.

Biden yönetiminin Viyana görüşmelerindeki tutumunu eleştiren Trump, “Ben başkan olsaydım bir hafta içerisinde İran’la anlaşmaya varırdım.” iddiasında bulundu.

Taraftarlarına seslenen Trump, şunları kaydetti:

“Biden, sadece İran ile yeni bir nükleer anlaşmayı gözden geçirmekle kalmadı, aynı zamanda Rusya ve Çin'in (Viyana’daki ) müzakerelere öncülük etmesine izin verdi. Şu anda Rusya bir anlaşma için müzakere yapıyor ve Çin de onu destekliyor. Bu ülke (ABD) ne kadar aptal. Onlar (Biden hükümeti) çok aptallar.”

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan anlaşmadan 2018 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump tek taraflı olarak çekilmiş, Tahran’a sert ekonomik yaptırımlar yeniden uygulanmaya başlanmıştı.

Taraflar arasında nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına yönelik görüşmeler Viyana’da yaklaşık 11 aydır devam ediyor.