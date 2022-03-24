Emir Abdullahiyan Şam'da Suriye Devlet Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ikili ilişkilerin ve bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmede, İran’ın Suriye halkı ve hükümetini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

İran ve Suriye arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinde yeni sayfa açıldığını belirten Emir Abdullahiyan Tahran ve Şam arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin iki ülke ilişkilerinin ciddi gündeminde yer aldığını söyledi.

Bölge ülkelerinin Suriye ile ilişkilerini normalleştirme sürecini memnuniyetle karşılayan Emir Abdullahiyan, iki ülkenin birçok bölgesel ve uluslararası mesele ve meseleye ilişkin ortak görüşlerine değinerek, “Bölgesel gerilimlerde İran, her türlü savaşa karşı çıkıyor ve anlaşmazlıkların diyalog ve barışçıl siyasi yollarla çözülmesini istiyor” dedi.

Ukrayna krizine dikkat çeken Emir Abdullahiyan, “Savaşa ve yaptırıma karşıyız. Ukrayna krizinin çözüm yolu siyasidir” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan Viyana görüşmeleri hakkında, “Görüşmelerde anlaşmaya yakınlaştık. ABD’liler sorunları çözmek ve anlaşmaya varmak istediklerini iddia etseler de iyi niyetlerini pratikte göstermelidir” diye kaydetti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da bölgedeki gelişmelerin hızına değinerek, “ABD'nin Afganistan'daki yenilgisinden sonra ve özellikle Ukrayna'daki gelişmelerden sonra ABD ve NATO'nun dünyada hiçbir şey yapamayacağı netleşti. Bu nedenle, bölgedeki ülkeler ABD desteğinin yerini alacak yeni seçenekler arıyorlar” dedi.

Bazı ülkelerin çifte standartlar benimsediğini belirten Esad, “Bu ülkeler Siyonist Rejim karşısında sessiz kalarak bir tutum benimsemiyorlar” ifedesini kullandı.

ABD’li yetkililerin iyiy niyet iddialarının asılsız olduğunu ve İran’ın Viyana görüşmelerindeki tutumunun doğru olduğunu vurgulayan Esad, “İran'ın Viyana görüşmelerine bakışı ve Suriye'nin bu yöndeki desteğidir” ifadelerinde bulundu.

Beşar Esad ayrıca, Suriye halkı ve hükümetinin selamlarını İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’ye ve Cumhurbaşkanı Reisi’ye iletmesini istedi.