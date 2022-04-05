Irak: Gelecek yıllarda da İran gazına ihtiyacımız olacak

Sputnik’e göre, Irak Elektrik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Adil Kerim, “Fars Körfezine kıyısı olan Arap ülkeleriyle bir anlaşmaya varamadık, bu yüzden önümüzdeki birkaç yıl içinde de İran gazına ihtiyacımız olacak.” dedi.

Adil Kerim, Irak'ın elektrik şebekesini Arap ülkelerine bağlama maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Iraklı Bakan, "Bölgedeki Arap ülkelerinin sunduğu fiyat tarifelerini onaylamıyoruz. İran gazı Irak'a daha uygun ve fiyatı kabul edilebilir olduğu için İran gazına yıllarca ihtiyacımız olacak.” diye konuştu.

ABD yönetimi geçtiğimiz Mart'ta, İran'dan gaz ve elektrik ithal etmesi konusunda Irak'a 120 günlük yaptırım muafiyeti uygulanacağını açıklamıştı.

Washington yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran karşıtı ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de devreye sokmuştu.

ABD, İran'a bir dizi yaptırım uygularken, Tahran ile iş birliği yapan tüm ülkelere de benzer yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Washington hükümeti, Irak'a ise İran ile doğrudan komşu olması ve enerjide dışa bağımlı olması nedeniyle kısmi muafiyet getirmişti.