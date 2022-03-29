ABD'den Irak'a 120 günlük İran yaptırımları muafiyeti

Irak basınına göre ABD yönetimi, İran'dan gaz ve elektrik ithal etmesi konusunda Irak'a 120 günlük yaptırım muafiyeti uygulanacağını açıkladı.

Washington yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran karşıtı ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de devreye sokmuştu.

ABD, İran'a bir dizi yaptırım uygularken, Tahran ile iş birliği yapan tüm ülkelere de benzer yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Washington hükümeti, Irak'a ise İran ile doğrudan komşu olması ve enerjide dışa bağımlı olması nedeniyle kısmi muafiyet getirmişti.