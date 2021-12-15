BM'den "İran'a yapılan yaptırımların kaldırılması" çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ndeki İran toplantısında, Tahran’a yapılan yaptırımların kaldırılması ve İran petrolü ithal eden ülkelere muafiyet tanınması çağrısında bulundu.

Antonio Guterres, 2231 sayılı BMGK kararının uygulanmasına ilişkin on ikinci raporunda Viyana görüşmelerini memnuniyetle karşıladı ve İran'a karşı tek taraflı ABD nükleer yaptırımlarının kaldırılması ve İran'ın ekonomik faydalarının gerekliliğini vurguladı.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'ndan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.