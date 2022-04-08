  1. Ekonomi
8 Nis 2022 15:43

Tahran ve Moskova, Rusya'ya süt ürünleri ihracatı konusunda anlaştı

Tahran ve Moskova, Rusya'ya süt ürünleri ihracatı konusunda anlaştı

Tahran ve Moskova, İran'dan Rusya'ya ve Avrasya Ekonomik Birliği'ne süt ürünlerini ihraç etme konusunda anlaştı.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Alirıza Peyman Pak başkanlığındaki heyet Moskova'da Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert ile görüştü.

Görüşmede iki taraf, süt ve balık ürünleri, bitkisel üretim ve et üretimi ile ticaretinde standartları denetlemek için işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Bu görüşmede, İran'dan Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği'ne bazı süt ürünlerinin ihracatı konusunda mutabakat sağlandı. Ayrıca  süt ve balık ürünleri alanında iki taraf arasında işbirliğini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için bir çalışma grubu kuruldu.

İran heyeti, iki ülke arasındaki ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasını görüşmek üzere Rusya'ya gitmişti.

News Code 1901396
https://tr.mehrnews.com/news/1901396/

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