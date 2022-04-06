İran ticaret heyeti Moskova’da

İran İşçi Haber Ajansı'na göre (ILNA), İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Alirıza Peyman Pak başkanlığındaki heyet, ikili ekonomik ilişkileri görüşmek üzere dün Moskova'ya gitti.

Alirıza Peyman Pak, Moskova ziyaretinin ilk gününde Rusya Federasyonu Sanayi Bakan Yardımcısı Rezantsev ile görüştü.

Bu görüşmede, ticaret, yatırım, ulaştırma ve transit alanlarındaki konular ele alındı.

İran heyeti, iki ülke arasındaki ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasını görüşmek üzere Rus yetkililer ve şirketlerle bir araya gelecek.