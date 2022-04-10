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10 Nis 2022 10:20

İran'dan Danimarka'nın sığınmacılara yönelik çifte standardına tepki

İran'dan Danimarka'nın sığınmacılara yönelik çifte standardına tepki

İran Yargı Erki İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazım Garipabadi, Danimarka polisinin İranlı bir sığınmacı kadına uyguladığı şiddete sert bir şekilde tepki gösterdi.

İran Yargı Erki İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazım Garipabadi, Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Mattias Tesfaye'ye gönderdiği bir mektupta, Danimarka polisinin İranlı bir sığınmacı kadına uyguladığı şiddet ve insanlık dışı muameleyi protesto etti.

Garipabadi, Danimarka yetkililerinden, bu tür insanlık dışı eylemleri durdururken yabancı uyruklu vatandaşlara çifte standart uygulamaktan kaçınmaya çağırdı.

Ne Olmuştu?

Danimarka'nın göçmen gazetesi Vinkel360'ın haberinde, Lejre kentinin Hvalsö kasabasındaki sığınmacı yurdu Avnstrup'ta bulunan İran asıllı annenin sınır dışı edildiği ve kendisine şiddet uygulandığı belirtildi.

Diğer sığınmacılar tarafından görüntüye alınan video, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Görüntü, Sığınmacı Huhuki Danışmanlık Dairesi (Trampolinhuset) tarafından sosyal medyada yayınlandı.

Trampolinhuset, insan haklarına aykırı bir durum söz konusu olduğu için yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

News Code 1901425
https://tr.mehrnews.com/news/1901425/

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