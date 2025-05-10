Gazze'de 9 işgalci asker yaralandı

Katil İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Şucaiyye bölgesinde bir mayın patlaması sonucu 7 asker ve 2 subayın yaralandığı bildirildi.

Patlama sırasında yaralananlar arasında 252. Tümen Komutan Yardımcısı ile 6310. Tabur Komutanı'nın da bulunduğu ifade edildi. Yaralıların tamamı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşgalci İsrail ordusu, patlamanın, bölgede yürütülen bir tarama operasyonu sırasında meydana geldiğini açıkladı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Öte yandan, İsrail rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik kara, deniz ve hava saldırıları devam ediyor. ABD'nin tam desteğiyle sürdürülen saldırılarda, şu ana kadar 172 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildiriliyor. Ayrıca, binlerce kişinin hâlâ enkaz altında olduğu ifade ediliyor.