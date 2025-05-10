İran halkından nükleer teknolojiye büyük destek

ABD'nin başını çektiği Batı ülkelerinin baskılarına rağmen İran halkının nükleer bilgi ve nükleer enerji kullanıma olan desteği sürüyor.

İran’da yapılan son anket, halkın çoğunluğunun nükleer enerjiden yana olduğunu ortaya koydu.

Buna göre İranlıların yüzde 70'i nükleer teknoloji ve bilgiyi elde etmenin gerekli olduğunu düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 70'i İran’ın nükleer alanlarda kaydettiği ilerlemeden gurur duyuyor.

Katılımcıların yüzde 83'ten fazlası ise nükleer bilginin ülke için oldukça önemli olduğuna inanıyor.

Yabancı bir araştırma şirketinin anket sonuçlarına göre halkın yüzde 65'i nükleer bilginin kullanımının İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünü ve caydırıcılığını artırmada çok etkili olduğunu düşünüyor.

İranlı yetkililer, defalarca Tahran'ın nükleer silah sahibi olma niyetinin bulunmadığı yönünde açıklamalar yapmıştır.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 2005'te nükleer silah üretme, depolama ve kullanımını yasaklayan bir fetva yayınlamıştı.