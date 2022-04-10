Taraftarın telefonunu kıran Ronaldo özür diledi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, fotoğrafını çekmek isteyen genç bir taraftarın telefonunu kırdığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 37 yaşındaki futbolcu, "Zor zamanlarda duygularımızı kontrol etmek hiç kolay değil. Her zaman saygılı, sabırlı ve güzel oyunu seven gençlere örnek olmalıyız. Hareketim için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı fair play ve sportmenlik adına Old Trafford'daki bir maça davet etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Düşme potasından uzaklaşmak isteyen Everton, dün sahasında ağırladığı Manchester United'ı 1-0 mağlup etmişti.

Merseyside polisi de Ronaldo'nun bir Everton taraftarının telefonunu kırma iddialarının araştırıldığını doğruladı.

Kaynak: TRT Spor