Manchester United'da Ronaldo için Liverpool maçı kararı!

Dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, yeni doğan ikiz bebeklerinden erkek olanını kaybettiklerini duyuran Cristiano Ronaldo'ya kulübü Manchester United'dan büyük destek geldi.

İngiliz ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ronaldo'nun her koşulda yanında olduklarını söylerken, Portekizli futbolcunun Liverpool ile oynanacak mücadelede forma giyemeyeceği belirtildi.

United'ın açıklamasında, "Aile, her şeyden önemlidir ve Cristiano bu zor zamanlarda sevdiklerinin yanında olacak. Bu sebeple Salı akşamı oynanacak Liverpool maçında kendisi yer almayacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Hürriyet