Türkmenistan'da Farsça kusları başladı

İran kültürünü, tarihini, sanatını ve edebiyatını tanıtmak ve aynı zamanda yabancılara Farsça öğretmek amacıyla çalışmalarını sürdüren İran'ın Aşkabat Kültür Merkezi'nde 2022 ilkbahar dönemi Farsça kursları başladı.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, geçtiğimiz Kasım ayında Türkmenistan'a gerçekleştirdiği gezi sırasında İran İslam Cumhuriyeti’nin Aşkabat'taki kültür merkezini ziyaret ederek, Farsça kurslarına katılan öğrenciler ile sohbet etmişti.
Bu merkezde düzenlenen Farsça kurslarına Türkmen halkı büyük ilgi gösteriyor.
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