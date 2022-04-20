Hindistan mahkemesi Müslümanlara ait mülklerin yıkımını durdurdu

News24’ün haberine göre, Yüksek Mahkeme, Yeni Delhi'nin Jahangirpuri bölgesinde Müslümanların mülklerine yönelik buldozerli yıkım girişimlerinin durdurulmasına karar vererek konunun yarın görüşüleceğini bildirdi.

Ülkenin en büyük dini cemaati Ulama-i Hind, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Partisi- BJP) tarafından yönetilen eyaletlerde Müslümanlara ait mülklerin yıkılmasına müdahale edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Mahkeme kararı, BJP'nin yönetimindeki eyaletlerde "suç önleme adı altında başta Müslümanlar olmak üzere azınlıkların yok edilmeye başlanmasını" önlemek amacıyla cemaatin mahkemeye başvurusunun ardından geldi.

Müslümanlara ait mülkler buldozerle yıkılmıştı

Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çıkan çatışmaların ardından, Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Shivraj Singh Chauhan, isyancıların kimliğinin belirlenemediğini bildirirken, Madya Pradeş İçişleri Bakanı, şiddetten Müslümanları sorumlu tutmuştu.

Yetkililer, şiddete teşvik etmekle suçlanan Müslümanlara ait yaklaşık 50 mülkü buldozerle yıkmıştı.

Polis, yıkılan mülklerin yasa dışı yollarla inşa edildiğini savunurken hukuk uzmanları yıkımların yasal olmadığını belirtmişti.

Uluslararası Af Örgütünün açıklamasında, yıkımların azınlıklar için "toplu ceza anlamına geldiği" ifade edilerek "kapsamlı, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma" çağrısında bulunulmuştu.

AA