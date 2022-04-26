İsrail'in saldırıları Suriye ve bölge güvenliğini tehdit ediyor

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Bessam Sabbağ, Ortadoğu’daki duruma ilişkin bir Güvenlik Konseyi oturumunda, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik süregelen saldırılarının Suriye ve bölgenin güvenliği ve istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı ve Genel Sekreterlik ve Güvenlik Konseyi tarafından derhal kınanması ve acil müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

Sabbağ, Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın birkaç gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup gönderdiğini açıkladı.

Bessam Sabbağ ayrıca, tekrarlanan bu saldırılara ve (İsrail)’in işgal altındaki Suriye Golan’daki halka yönelik gerçekleştirdiği uygulamalara yönelik sessizliğin, işgal makamlarını uluslararası hukuk ve BM Sözleşmesi ihlallerini sürdürmeye teşvik ettiğini ve onları Suriye topraklarındaki saldırganlık çemberini genişletmek için birbirini takip eden ABD yönetimlerinden destek aldığına dikkat çekti.

Sabbağ, Suriye’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Müsteşarı ve Birleşmiş Milletler Ortadoğu elçisine görevlerini bu konudaki yetkileri ve Birleşmiş Milletler’in İsrail’in Suriye Golan’ı işgaline karşı yasal konumu doğrultusunda yerine getirme çağrısını yineledi.

Suriye’nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi, siyonist rejim makamlarının işgal altındaki Suriye Golan’daki saldırgan ve kışkırtıcı uygulamalarını, özellikle 242, 338 ve 497 sayılı kararlar olmak üzere uluslararası meşruiyet kararlarını açıkça ihlal ederek sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: SANA