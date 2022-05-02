Emir Abdullahiyan, Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile görüştü

Emir Abdullahiyan- Mikdad görüşmesinde karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

İki taraf, Suriye, İran ve dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Kudüs Günü’nü anma konularını ve ülkelerinin, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik canice saldırıları karşısında Filistin halkının kararlılığına tam desteğini ele alarak, iki ülkenin Filistin halkına ve meşru haklarına karşı kararlı duruşunu belirtti.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, İran'ın Suriye ve halkına desteğini ve tek taraflı yaptırımların etkilerinin olumsuzluklarının üstesinden gelmek için mümkün olan her şeyi sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Mikdad ise, Suriye ile İran arasındaki stratejik ilişkilerin her zaman daha fazla gelişmeye doğru ilerlediğini belirterek, Batı’nın dayatılan yasadışı ve insanlık dışı ekonomik yaptırımların iki ülkenin halkları üzerine yönelik etkileriyle yüzleşmek için iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin aktivasyonunu artırma gereğini vurguladı.