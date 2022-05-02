Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazını kıldı

Siyonist Rejim'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaklaşık 200 bin kişi bayram namazını eda etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'ya bayram namazı için yaklaşık 200 bin kişi geldi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine çıkan yollar, Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuklarla doldu. Yollarda hem araç hem de insan trafiği oluştu.

Eski Şehir bölgesinin kapılarında kalabalığın ilerlemesini bekleyenler tekbir getirdi.