Erdoğan-Esad görüşmesi çok yakın

Son günlerde Türkiye’nin gündemini meşgul eden Suriyeli sığınmacılar konusunda yandaş basından yeni iddia ortaya atıldı.

Bir ay önce yaptığı açıklamada "Muhalefet, seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasıyla u dönüşü yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" demek suretiyle söylem değiştirmesi, sığınmacılarla ilgili politikaları bir kez daha gündeme getirdi.

Bugün iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları 'güvenli geri dönüşüne' yönelik girişimlerinin hızlandığına dair bir haber yer aldı.

Yılmaz Bilgen imzalı haberde şunlar kaydedildi:

'Şam’la görüşme trafiği devam ediyor'

"(...) Şam kanadı ile mülteciler ve terör örgütü PKK koruları başta olmak üzere görüşme trafiği de devam ediyor.

Şam’ın PKK işgal hattına yapılacak bir terör operasyonunu kuzey ve doğu (Deir el-Zor, Rakka ve Menbiç) aksından desteklemesini isteyen Türk tarafı, tüm petrol ve gaz alanlarının yeniden Şam’ın kontrolüne geçmesi ve tüm arama, işleme, nakil ve ihraç konusunda destek taahhüdünü de tekrarladı.

Bu projeye paralel olarak Esad bölgelerinde de güvenli havzaların oluşturulması iki ülke temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin bir diğer konu başlığı.

'Bazı liderler, Erdoğan ve Esad arasında doğrudan görüşme zeminini oluşturma amaçlı girişimlerini sürdürüyor'

BAE, Suudi Arabistan, Cezayir ve Ürdün’ün Şam-Ankara görüşme trafiğine diplomasi desteğini artırırken bazı liderler, Erdoğan ve Beşar Esad arasında doğrudan (telefon) görüşme zemini oluşturma amaçlı girişimlerini sürdürüyor.

Türkiye, TSK ve Suriye Millî Ordusu’nun terörden arındırdığı bölgelerle birlikte Esad tarafında şartları olgunlaştırarak önümüzdeki 15-20 aylık dilimde 1,5 milyon mültecinin ülkesine dönüşünü hedefliyor. (...)"